В Польше попал в смертельное ДТП микроавтобус с украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Ночью в Польше произошло очередное ДТП с украинцами - перевернулся микроавтобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter, передает УНН.
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"Ночью возле Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы", - написал представитель МИД.
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По словам дипломата, Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь.
Дополнение
В начале месяца, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек, пострадали - более 30.