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ДТП з автобусом з українцями у Польщі: поліція назвала особу загиблого

ДТП з автобусом з українцями у Польщі: поліція назвала особу загиблого

Київ • УНН

 • 39910 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася неподалік від Кашице у Польщі, за участю автобуса з українцями, загинув водій, який у момент аварії не був за кермом. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення поліції Підкарпатського воєводства.

Цитата:

"Внаслідок ДТП загинула одна людина - водій на заміну. 5 поранених було перевезено до лікарень Перемишля, Переворська та Любачева", - повідомили у поліції.

Деталі

ДТП з автобусом сталася вчора до 23 години на автодорозі А4, поблизу Кашице. Це був автобус з Вроцлава в Чернівці.

Автобус, що перевозив громадян України, виїхав з дороги, наїхав на загороджувальні бар'єри, а потім злетів у кювет.

В автобусі їхали 10 людей, у тому числі двоє водіїв. 

Людей, які не постраждали, доставили до гуртожитку школи в Ярославі.

Поліція встановила, що водій автобуса, 23-річний громадянин України, був тверезим

На місці працювали поліцейські під наглядом прокурора. Слідча група провела візуальний огляд місця події. Рух на цій ділянці автодороги у напрямку Корчови обмежили однією смугою.

За даними місцевих ЗМІ, на дорогах Підкарпатського воєводства, де сталася ДТП, уночі переважали складні погодні умови, йшов сніг та дощ.

Що сталося 

У ніч на 22 березня у Польщі сталася ДТП з українцями - перекинувся автобус, що перевозив 10 наших громадян. Одна людина загинула, ще п’ятеро були госпіталізовані.

Ще одна аварія на цій же автодорозі сталася на початку березня цього року. Тоді український автобус, в якому їхали 57 людей, перекинувся, п’ятеро загинули.

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