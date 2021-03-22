ДТП з автобусом з українцями у Польщі: поліція назвала особу загиблого

КИЇВ. 22 березня. УНН. У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася неподалік від Кашице у Польщі, за участю автобуса з українцями, загинув водій, який у момент аварії не був за кермом. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення поліції Підкарпатського воєводства.