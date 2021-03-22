ДТП с автобусом с украинцами в Польше: полиция назвала личность погибшего

КИЕВ. 22 марта. УНН. В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло недалеко от Кашице в Польше, с участием автобуса с украинцами, погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции Подкарпатского воеводства.