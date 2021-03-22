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ДТП с автобусом с украинцами в Польше: полиция назвала личность погибшего

ДТП с автобусом с украинцами в Польше: полиция назвала личность погибшего

Киев  •  УНН

 • 39900 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло недалеко от Кашице в Польше, с участием автобуса с украинцами, погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции Подкарпатского воеводства.

Цитата:

"В результате ДТП погиб один человек - водитель на замену. 5 раненых перевезли в больницы Перемышля, Пшеворска и Любачева", - сообщили в полиции.

Детали

ДТП с автобусом произошло вчера до 23 часов на автодороге А4, вблизи Кашице. Это был автобус из Вроцлава в Черновцы.

Автобус, перевозивший граждан Украины, выехал с дороги, наехал на заградительные барьеры, а потом слетел в кювет.

В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей.

Людей, которые не пострадали, доставили в общежитие школы в Ярославе.

Полиция установила, что водитель автобуса, 23-летний гражданин Украины, был трезвым.

На месте работали полицейские под надзором прокурора. Следственная группа провела визуальный осмотр места происшествия. Движение на этом участке автодороги в направлении Корчовы ограничили одной полосой.

По данным местных СМИ, на дорогах Подкарпатского воеводства, где произошло ДТП, ночью преобладали сложные погодные условия, шел снег и дождь.

Что произошло

В ночь на 22 марта в Польше произошло ДТП с украинцами - перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.

Еще одна авария на этой же автодороге произошла в начале марта этого года. Тогда украинский автобус, в котором ехали 57 человек, перевернулся, пятеро погибли.

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