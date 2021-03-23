После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. После ДТП с рейсовым автобусом, в котором находились украинцы, в больницах Польши находится пять пострадавших граждан Украины. Одна пожилая женщина - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
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"В больнице остаются пять граждан Украины. В ближайшие дни ожидается выписка двух украинок. Остальные будут продолжать лечение. Состояние пожилой женщины остается тяжелым. Врачи сделали ей операцию", - сообщили в МИД.
Детали
По информации дипломатов, Генеральное консульство Украины в Люблине обеспечивает наших граждан круглосуточной консульской помощью.
Сообщается, что остальные четверо украинцев, попавшие в ДТП, но не травмировавшиеся, вернулись на Родину.
Что произошло
В ночь на 22 марта в Польше произошло ДТП с украинцами - перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.
По данным польской полиции, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем.
Еще одна авария на этой же автодороге произошла в начале марта этого года. Тогда украинский автобус, в котором ехали 57 человек, перевернулся, пятеро погибли.