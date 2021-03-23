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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35604 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52223 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105434 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141371 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193848 просмотра

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3 марта, 04:20 • 192611 просмотра

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После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии

После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии

Киев  •  УНН

 • 20287 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. После ДТП с рейсовым автобусом, в котором находились украинцы, в больницах Польши находится пять пострадавших граждан Украины. Одна пожилая женщина - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Цитата:

"В больнице остаются пять граждан Украины. В ближайшие дни ожидается выписка двух украинок. Остальные будут продолжать лечение. Состояние пожилой женщины остается тяжелым. Врачи сделали ей операцию", - сообщили в МИД.

Детали

По информации дипломатов, Генеральное консульство Украины в Люблине обеспечивает наших граждан круглосуточной консульской помощью.

Сообщается, что остальные четверо украинцев, попавшие в ДТП, но не травмировавшиеся, вернулись на Родину.

Что произошло

В ночь на 22 марта в Польше произошло ДТП с украинцами - перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.

По данным польской полиции, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем.

Еще одна авария на этой же автодороге произошла в начале марта этого года. Тогда украинский автобус, в котором ехали 57 человек, перевернулся, пятеро погибли.

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