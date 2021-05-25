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The Guardian

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Після Amazon та Facebook: Німеччина розпочала антимонопольне розслідування проти Google

Київ • УНН

 • 17206 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Німецький антимонопольний регулятор заявив у вівторок, що розпочав розслідування щодо Google стосовно антиконкурентної практики, застосувавши новий закон, який вже використовувався для вивчення дій інших американських технічних гігантів. Про це йдеться у заяві профільного федерального бюро Bundeskartellamt, передає УНН.

Після Amazon та Facebook: Німеччина розпочала антимонопольне розслідування проти Google

Розслідування стосується європейських підрозділів Google у Німеччині та Ірландії, а також його материнської компанії Alphabet у Каліфорнії.

Цитата:

"Сьогодні Федеральне бюро картелів порушило дві справи проти Google Germany GmbH (Гамбург), Google Ireland Ltd. (Дублін, Ірландія) та Alphabet Inc. (Маунтін В'ю, США), відповідно до нових правил для цифрових корпорацій", - йдеться у заяві.

Деталі

За даними регулятора ФРН, за допомогою нового антимонопольного законодавства влада країни за останні кілька місяців вже розпочала розслідування проти Facebook та Amazon.

За новим законом, регулятор може заборонити компаніям, які "мають першорядне значення для ринкової конкуренції", практики, що "загрожують конкуренції".

Під час розслідування з'ясується, чи вважається Google такою компанією через великий перелік цифрових продуктів, які він надає, заявив керівник бюро Андреас Мундт.

"Бізнес-модель Google заснована на обробці даних своїх користувачів. Тут Google має стратегічну перевагу завдяки встановленому доступу до даних, що стосуються конкуренції. Тому ми дуже уважно розглянемо умови обробки даних. Тут центральне питання полягає в тому, чи мають споживачі достатньо можливостей обрати те, як Google використовує їхні дані, якщо вони хочуть користуватися послугами Google", - зазначив Мундт.

Прессекретар Google Ральф Бремер заявив, що технічний гігант буде повністю співпрацювати зі слідством.

Доповнення

Минулого тижня антимонопольне бюро ФРН заявило, що перевіряє, чи Amazon має "майже непереборну позицію економічної влади". Бюро також застосувало свої нові повноваження, щоб розширити розслідування щодо Facebook стосовно інтеграції гарнітур віртуальної реальності.

Німецька реформа щодо антимонопольного законодавства, як зазначає AFP, збіглася з новою правовою ініціативою ЄС, оприлюдненою в грудні, спрямованою на приборкання влади інтернет-гігантів. Великі технологічні компанії, такі як Google і Facebook, стикаються з антимонопольними позовами і в США.

Німеччина і Франція при цьому приєдналися до закликів Сполучених Штатів ввести глобальний мінімальний корпоративний податок обсягом не менше 15 відсотків - крок, який націлений на такі великі транснаціональні корпорації, як Amazon і Google.

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