После Amazon и Facebook: Германия начала антимонопольное расследование против Google

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 37165 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 77503 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 93149 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 255364 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 146865 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 417957 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 322409 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217603 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246162 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256152 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 20889 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 20095 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 20381 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 34034 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 19410 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 20010 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 34649 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 151282 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 255398 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 417974 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 17031 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25577 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54690 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78479 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 63159 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

После Amazon и Facebook: Германия начала антимонопольное расследование против Google

Киев • УНН

 • 17206 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Немецкий антимонопольный регулятор заявил во вторник, что начал расследование в отношении Google касательно антиконкурентной практики, применив новый закон, который уже использовался для изучения действий других американских технических гигантов. Об этом говорится в заявлении профильного федерального бюро Bundeskartellamt, передает УНН.

После Amazon и Facebook: Германия начала антимонопольное расследование против Google

Расследование касается европейских подразделений Google в Германии и Ирландии, а также его материнской компании Alphabet в Калифорнии.

Цитата:

"Сегодня Федеральное бюро картелей начало два дела против Google Germany GmbH (Гамбург), Google Ireland Ltd. (Дублин, Ирландия) и Alphabet Inc. (Маунтин Вью, США), согласно новым правилам для цифровых корпораций", - говорится в заявлении.

Детали

По данным регулятора ФРГ, с помощью нового антимонопольного законодательства власти страны за последние несколько месяцев уже начали расследование против Facebook и Amazon.

По новому закону, регулятор может запретить компаниям, которые "имеют первостепенное значение для рыночной конкуренции", практики, "угрожающие конкуренции".

В ходе расследования выяснится, считается ли Google такой компанией из-за большого перечня цифровых продуктов, которые он предоставляет, заявил руководитель бюро Андреас Мундт.

"Бизнес-модель Google основана на обработке данных своих пользователей. Здесь Google имеет стратегическое преимущество благодаря установленному доступу к данным, касающихся конкуренции. Поэтому мы очень внимательно рассмотрим условия обработки данных. Здесь центральный вопрос заключается в том, имеют ли потребители достаточно возможностей выбрать то, как Google использует их данные, если они хотят пользоваться услугами Google", - отметил Мундт.

Пресс-секретарь Google Ральф Бремер заявил, что технический гигант будет полностью сотрудничать со следствием.

Дополнение

На прошлой неделе антимонопольное бюро ФРГ заявило, что проверяет, имеет ли Amazon "почти непреодолимую позицию экономической власти". Бюро также применило свои новые полномочия, чтобы расширить расследование Facebook относительно интеграции гарнитур виртуальной реальности.

Немецкая реформа антимонопольного законодательства, как отмечает AFP, совпала с новой правовой инициативой ЕС, обнародованной в декабре, направленной на обуздание власти интернет-гигантов. Большие технологические компании, такие как Google и Facebook, сталкиваются с антимонопольными исками и в США.

Германия и Франция при этом присоединились к призывам Соединенных Штатов ввести глобальный минимальный корпоративный налог в размере не менее 15 процентов - шаг, который нацелен на такие крупные транснациональные корпорации, как Amazon и Google.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84