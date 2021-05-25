После Amazon и Facebook: Германия начала антимонопольное расследование против Google
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Немецкий антимонопольный регулятор заявил во вторник, что начал расследование в отношении Google касательно антиконкурентной практики, применив новый закон, который уже использовался для изучения действий других американских технических гигантов. Об этом говорится в заявлении профильного федерального бюро Bundeskartellamt, передает УНН.
Расследование касается европейских подразделений Google в Германии и Ирландии, а также его материнской компании Alphabet в Калифорнии.
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"Сегодня Федеральное бюро картелей начало два дела против Google Germany GmbH (Гамбург), Google Ireland Ltd. (Дублин, Ирландия) и Alphabet Inc. (Маунтин Вью, США), согласно новым правилам для цифровых корпораций", - говорится в заявлении.
Детали
По данным регулятора ФРГ, с помощью нового антимонопольного законодательства власти страны за последние несколько месяцев уже начали расследование против Facebook и Amazon.
По новому закону, регулятор может запретить компаниям, которые "имеют первостепенное значение для рыночной конкуренции", практики, "угрожающие конкуренции".
В ходе расследования выяснится, считается ли Google такой компанией из-за большого перечня цифровых продуктов, которые он предоставляет, заявил руководитель бюро Андреас Мундт.
"Бизнес-модель Google основана на обработке данных своих пользователей. Здесь Google имеет стратегическое преимущество благодаря установленному доступу к данным, касающихся конкуренции. Поэтому мы очень внимательно рассмотрим условия обработки данных. Здесь центральный вопрос заключается в том, имеют ли потребители достаточно возможностей выбрать то, как Google использует их данные, если они хотят пользоваться услугами Google", - отметил Мундт.
Пресс-секретарь Google Ральф Бремер заявил, что технический гигант будет полностью сотрудничать со следствием.
Дополнение
На прошлой неделе антимонопольное бюро ФРГ заявило, что проверяет, имеет ли Amazon "почти непреодолимую позицию экономической власти". Бюро также применило свои новые полномочия, чтобы расширить расследование Facebook относительно интеграции гарнитур виртуальной реальности.
Немецкая реформа антимонопольного законодательства, как отмечает AFP, совпала с новой правовой инициативой ЕС, обнародованной в декабре, направленной на обуздание власти интернет-гигантов. Большие технологические компании, такие как Google и Facebook, сталкиваются с антимонопольными исками и в США.
Германия и Франция при этом присоединились к призывам Соединенных Штатов ввести глобальный минимальный корпоративный налог в размере не менее 15 процентов - шаг, который нацелен на такие крупные транснациональные корпорации, как Amazon и Google.