Пілот, який навчається на F-16, розповів про особливості програми
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Програму навчання для українських пілотів, які навчаються на винищувачах F-16, західні експерти склали з урахуванням побажань України. Про це розповів в ефірі телемарафону льотчик Повітряних сил ЗСУ з позивним Moonfish, який вже проходить навчання, передає УНН.
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«Програму складали з урахуванням наших побажань, у тому плані, що будуть такі набори місій, типові до тих, які ми зараз виконуємо, до того середовища, в якому доводиться воювати нашим бійцям», — розповів пілот.
Деталі
За словами льотчика Повітряних сил з позивним Moonfish, програма навчання самих пілотів може змінюватися і варіюватися у менший чи більший термін, це залежить від індивідуальних досягнень пілота.
Що ж до навчання інженерів, які ці літаки обслуговуватимуть, вони точно навчатимуться щонайменше 6 місяців, адже партнери хочуть бути впевненими, що після навчання інженери зможуть вторами самостійно.
Щодо літаків F-16 український пілот відзначив, що винищувач має дуже багато різних систем. Нна його думку, найважливіше – опанувати авіоніку і систему озброєнь на літаку.
Він також розповів, що вимоги до знання англійської були дуже серйозними.
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Нагадаємо
Командувач Повітряних Сил ЗСУ, Микола Олещук повідомив, що перш ніж відправити пілотів на навчання, в Україні їх протестували на знання англійської мови.
19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах західного зразку F-16. Втім, Україна отримає літаки після детальної підготовки льотчиків і технічного персоналу.