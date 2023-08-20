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Пілот, який навчається на F-16, розповів про особливості програми

Пілот, який навчається на F-16, розповів про особливості програми

Київ • УНН

 • 1498349 перегляди

КИЇВ.20 серпня. УНН. Програму навчання для українських пілотів, які навчаються на винищувачах F-16, західні експерти склали з урахуванням побажань України. Про це розповів в ефірі телемарафону льотчик Повітряних сил ЗСУ з позивним Moonfish, який вже проходить навчання, передає УНН.

Цитата

«Програму складали з урахуванням наших побажань, у тому плані, що будуть такі набори місій, типові до тих, які ми зараз виконуємо, до того середовища, в якому доводиться воювати нашим бійцям», — розповів пілот.

Деталі

За словами льотчика Повітряних сил з позивним Moonfish, програма навчання самих пілотів може змінюватися і варіюватися у менший чи більший термін, це залежить від індивідуальних досягнень пілота.

Що ж до навчання інженерів, які ці літаки обслуговуватимуть, вони точно навчатимуться щонайменше 6 місяців, адже партнери хочуть бути впевненими, що після навчання інженери зможуть вторами самостійно.

Щодо літаків F-16 український пілот відзначив, що винищувач має дуже багато різних систем. Нна його думку, найважливіше – опанувати авіоніку і систему озброєнь на літаку.

Він також розповів, що вимоги до знання англійської були дуже серйозними.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тестування показало, що два українські пілоти опанують F-16 за чотири місяці – Олещук

Нагадаємо

Командувач Повітряних Сил ЗСУ, Микола Олещук повідомив, що перш ніж відправити пілотів на навчання, в Україні їх протестували на знання англійської мови.

19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах західного зразку F-16. Втім, Україна отримає літаки після детальної підготовки льотчиків і технічного персоналу.

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