Тестування показало, що два українські пілоти опанують F-16 за чотири місяці – Олещук

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"Напередодні моїх два пілоти були протестовані інструкторами зі США. Якщо взяти загальну підготовку, по яких вони займаються, вона складає 32 місяці. По саме цих пілотах було прийнято рішення, що для такого класу пілотів, вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці", – сказав Олещук.

Деталі

Він відзначив, що різниця між загальною підготовкою та показниками пілотів складає 8 разів.

За словами Олещука на Заході є гнучка система підходу до кожного пілота, а літаки типу F-16 зроблені у такий спосіб, щоб пілот зосереджувався лише на використанні озброєння й не зосереджувався відповідно на техніці пілотування.

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"Решту літак зробить все для нього, навіть, якщо потрібно, літак ввімкне автопілот і той сам сяде на злітно-посадкову смугу", – пояснив командувач Повітряних Сил.

Доповнення

Також Олещук відзначив, що на навчання до Британії поїхали українські пілоти 2023 року випуску, а до Швеції – пілоти з бойовим досвідом 2016-го року випуску.

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"Я як командувач Повітряних Сил розумію, що майбутнє за молодими пілотами. Тому я ухвалив рішення, і у Велику Британію на навчання поїхали пілоти випуску цього року, 2023-го. Що стосується Швеції, туди поїхали пілоти молоді, випуску 2016 року, з достатнім бойовим досвідом", - розповів Олещук.

Нагадаємо

Микола Олещук повідомив, що перш ніж відправити пілотів на навчання, в Україні їх протестували на знання англійської мови.

19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах західного зразку F-16. Втім, Україна отримає літаки після детальної підготовки льотчиків і технічного персоналу.