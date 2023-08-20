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Тестирование показало, что два украинских пилота овладеют F-16 за четыре месяца - Олещук

Тестирование показало, что два украинских пилота овладеют F-16 за четыре месяца - Олещук

Киев • УНН

 • 863594 просмотра

КИЕВ.20 августа. УНН. Тестирование американских инструкторов показало, что двое украинских пилотов смогут овладеть истребителем F-16 за четыре месяца. Тогда как общая практика подготовки на этих истребителях составляет 32 месяца. Об этом рассказал в эфире телемарафона «Единые новости» командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.

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"Накануне мои два пилота были протестированы инструкторами из США. Если взять общую подготовку, по которым они занимаются, она составляет 32 месяца. По именно этим пилотам было принято решение, что для такого класса пилотов, они смогут овладеть самолет F-16 за четыре месяца", – сказал Олещук.

Детали

Он отметил, что разница между общей подготовкой и показателями пилотов составляет 8 раз.

По словам Олещука на Западе есть гибкая система подхода к каждому пилоту, а самолеты типа F-16 сделаны таким образом, чтобы пилот сосредотачивался только на использовании вооружения и не сосредотачивался соответственно на технике пилотирования.

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"Остальное самолет сделает все для него, даже, если нужно, самолет включит автопилот и тот сам сядет на взлетно-посадочную полосу", – объяснил командующий Воздушных Сил.

Дополнение

Также Олещук отметил, что на обучение в Британию поехали украинские пилоты 2023 года выпуска, а в Швецию – пилоты с боевым опытом 2016-го года выпуска.

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"Я как командующий Воздушных Сил понимаю, что будущее за молодыми пилотами. Поэтому я принял решение, и в Великобританию на обучение поехали пилоты выпуска этого года, 2023-го. Что касается Швеции, туда поехали пилоты молодые, выпуска 2016 года, с достаточным боевым опытом", - рассказал Олещук.

Напомним

Николай Олещук сообщил, что прежде чем отправить пилотов на обучение, в Украине их протестировали на знание английского языка.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях западного образца F-16. Впрочем, Украина получит самолеты после детальной подготовки летчиков и технического персонала.

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