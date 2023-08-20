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Пилот, который учится на F-16, рассказал об особенностях программы

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КИЕВ.20 августа. УНН. Программу обучения для украинских пилотов, которые обучаются на истребителях F-16, западные эксперты составили с учетом пожеланий Украины. Об этом рассказал в эфире телемарафона летчик Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish, который уже проходит обучение, передает УНН.

Цитата

«Программу составляли с учетом наших пожеланий, в том плане, что будут такие наборы миссий, типичные к тем, которые мы сейчас выполняем, к той среде, в которой приходится воевать нашим бойцам», — рассказал пилот.

Детали

По словам летчика Воздушных сил с позывным Moonfish, программа обучения самих пилотов может меняться и варьироваться в меньший или больший срок, это зависит от индивидуальных достижений пилота.

Что касается обучения инженеров, которые эти самолеты будут обслуживать, они точно будут учиться не менее 6 месяцев, ведь партнеры хотят быть уверенными, что после обучения инженеры смогут управлять самолетами самостоятельно.

Относительно самолетов F-16 украинский пилот отметил, что истребитель имеет очень много различных систем. По его мнению, самое важное – освоить авионику и систему вооружений на самолете.

Он также рассказал, что требования к знанию английского были очень серьезными.

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Напомним

Командующий Воздушных Сил ВСУ, Николай Олещук сообщил, что прежде чем отправить пилотов на обучение, в Украине их протестировали на знание английского языка.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях западного образца F-16. Впрочем, Украина получит самолеты после детальной подготовки летчиков и технического персонала.

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