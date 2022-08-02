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Підвищення попиту на «Зелену карту» та зниження на поліси для туристів: як живе ринок страхування в Україні

Підвищення попиту на «Зелену карту» та зниження на поліси для туристів: як живе ринок страхування в Україні

Київ • УНН

 • 1024039 перегляди

Краху на ринку не прогнозують, та зміни відбуваються і у цій сфері

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Український бізнес поступово адаптується до нових реалій. Ринки оживають, бізнес процеси запускаються, але умови та реалії роботи змінилися, змінився і підхід споживачів послуг – українці часто-густо стали скасовувати не першочергові трати. Чи вплинуло це на ринок страхування УНН поговорив з найбільшими представниками ринку.

Усі учасники ринку відзначають практично повну зупинку в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення. Березень ознаменувався значним спадом, але з початку квітня поступово почалося пожвавлення.

«На сьогодні ми вийшли на рівень -20% в порівнянні з минулорічним показником цього періоду», - розповідає заступниця Голови правління СК “VUSO” Ольга Кабанець.

«На початку війни ми намагалися, щоб наш обсяг продажів був не менше 50% обсягу, який ми запланували. На сьогодні ми вже орієнтуємося на обсяг близько 70% нашого плану», - каже генеральний директор компанії ARX Life, заступник голови правління ARX Вячеслав Гавриленко.

Гравці ринку зазначають, що у перші місяці відбулося багато змін. Так, зокрема у компанії «Провідна» кажуть, що багато клієнтів виїхали за кордон, деякі підприємства закрилися – а відповідно деякі угоди не продовжувалися.

Були і проблеми зі сплатою страхових внесків клієнтами, особливо у березні-квітні. Наразі рівень сплати страхових внесків зріс – показник не сплати за старими полісами не перевищує 15%. Клієнти почали продовжувати контракти, укладати нові угоди. Хоча це і не стосується тимчасово окупованих територій. Та ринок ожив.

Що стосується страхових виплат, то компанії одностайно заявляють, що свої зобов’язання виконували і виконуватимуть.

«Ми повністю виконуємо зобов’язання за договорами страхування. Так, з 24 лютого по 31 липня 2022 року наші клієнти отримали 3 740 виплат на суму 88 805 468 гривень, з яких 2 387 – накопичений капітал по завершенню дії Договору на суму 52 818 291 гривень. Страхові виплати знаходяться в межах наших планових показників, ми не помітили особливих «сплесків». За цей час ми оформили більше 4 000 та відновили дію 287 договорів страхування», - розповідає Наталія Стихальська, керівник Управління маркетингу в TAS Life.

«Наші підрозділи врегулювання страхових випадків та медичний асистанс не зупиняли свою роботу ні на день від початку війни, проводили страхові відшкодування зі всіх видів страхування, проводили виплати СТО, лікувальним закладам, застрахованим особам.

Від початку війни кількість звернень за страховими випадками знизилися, особливо в березні-квітні. Падіння склало близько 30%. Наразі у травні-червні фіксуємо збільшення звернень наших застрахованих як по моторним, так і з особистих видів страхування», - розповідають в СК «Провідна».

Також у компаніях зауважують зміну у малюнку продажів послуг. Так, туристичне страхування стало на багато менш затребуваним, зате, деякі учасники ринку зауважують ріст попиту на «Зелену карту».

«Якщо говорити про ринок, то значно виросли об’єми продажів “Зеленої карти”. Натомість розміри продажів інших продуктів скоротилися: оскільки багато українців виїхало за кордон, кількість придбанних полісів ОСЦПВ природньо зменшилась. У рази впали показники продажів туристичного страхування. Раніше в поліс входив турпакет, який був актуальний в туристичний сезон, а зараз туризму в нас поки немає. Біженці в таких об’ємах поліси не купують», - розповідає розповідає заступниця Голови правління СК “VUSO” Ольга Кабанець.

У TAS Life зауважують, що у клієнтів з’явилася більша зацікавленість послугами зі страхування життя та здоров’я.

«Структура продажів дещо змінилася у роздрібних каналах продажів. У цьому сегменті до війни продажі добровільних та обов'язкових видів страхування були на одному рівні. Від початку війни у портфелі продажів переважають обов'язкові види страхування – перш за все ОСЦПВ, а от продажі з КАСКО та майнових видів страхування знизилися більш суттєво», - розповіли у компанії «Провідна».

Загалом же представники страхових компаній зауважують, що їхній роботі дуже допоміг перехід на дистанційну роботу відпрацьований у період ковідного карантину – це дало можливість не зупиняти продажі та пролонгації угод навіть у березні.

Більшість опитаних УНН компаній продовжують інвестування у розвиток нових напрямів страхування попри війну. Хоча ы визнають, що в деяких випадках, через закриття підприємств, девальвацію гривні, зростання вартості, зокрема, послуг з ремонту авто чи лікування, у деяких компаній можуть виникнути проблеми з фінансуванням страхових виплат.

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