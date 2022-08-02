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Повышение спроса на «Зеленую карту» и снижение на полисы для туристов: как живет рынок страхования в Украине

Киев • УНН

 • 1024033 просмотра

Краха на рынке не прогнозируют, но изменения происходят и в этой сфере

КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинский бизнес постепенно адаптируется к новым реалиям. Рынки оживают, бизнес процессы запускаются, но условия и реалии работы изменились, изменился и подход потребителей услуг – украинцы часто стали отменять не первоочередные траты. Повлияло ли это на рынок страхования УНН побеседовал с крупнейшими представителями рынка.

Все участники рынка отмечают практически полную остановку в первые недели после начала полномасштабного вторжения. Март ознаменовался значительным спадом, но с начала апреля постепенно началось оживление.

«На сегодняшний день мы вышли на уровень -20% по сравнению с прошлогодним показателем этого периода», - рассказывает заместитель председателя правления СК “VUSO” Ольга Кабанец.

«В начале войны мы пытались, чтобы наш объем продаж был не менее 50% объема, который мы запланировали. На сегодняшний день мы уже ориентируемся на объем около 70% нашего плана», - говорит генеральный директор компании ARX Life, заместитель председателя правления ARX Вячеслав Гавриленко.

Игроки рынка отмечают, что в первые месяцы произошло много изменений. В частности в компании «Провидна» говорят, что многие клиенты уехали за границу, некоторые предприятия закрылись – а соответственно некоторые договора не продолжались.

Были и проблемы с уплатой страховых взносов клиентами, особенно в марте-апреле. Сейчас уровень оплаты страховых взносов вырос – показатель неуплаты по старым полисам не превышает 15%. Клиенты начали продлевать контракты, заключать новые. Хотя это и не касается временно оккупированных территорий. Но рынок ожил.

Что касается страховых выплат, то компании единодушно заявляют, что свои обязательства выполняли и буду выполнять.

«Мы полностью выполняем обязательства по договорам страхования. С 24 февраля по 31 июля 2022 г. наши клиенты получили 3 740 выплат на сумму 88 805 468 гривен, из которых 2 387 – накопленный капитал по завершению действия Договора на сумму 52 818 291 гривен. Страховые выплаты находятся в пределах наших плановых показателей, мы не заметили особых «всплесков». За это время мы оформили более 4 000 и возобновили 287 договоров страхования», - рассказывает Наталья Стихальская, руководитель Управления маркетинга в TAS Life.

«Наши подразделения по урегулированию страховых случаев и медицинский ассистанс не останавливали свою работу ни на день от начала войны, проводили страховые возмещения по всем видам страхования, производили выплаты СТО, лечебным учреждениям, застрахованным лицам.

С начала войны количество обращений за страховыми случаями снизилось, особенно в марте-апреле. Падение составило около 30%. Сейчас в мае-июне фиксируем увеличение обращений наших застрахованных как по моторным, так и по личным видам страхования», - рассказывают в СК «Провидна».

Также в компаниях отмечают изменение в рисунке продаж услуг. Теперь туристическое страхование стало на много менее востребованным, зато некоторые участники рынка отмечают рост спроса на «Зеленую карту».

«Если говорить о рынке, то значительно выросли объемы продаж “Зеленой карты”. Размеры продаж других продуктов сократились: поскольку многие украинцы выехали за границу, количество приобретенных полисов ОСАГО естественно уменьшилось. В разы упали показатели продаж туристического страхования. Раньше в полис входил турпакет, который был актуален в туристический сезон, а сейчас туризма у нас пока нет. Беженцы в таких объемах полисы не покупают", рассказывает заместитель Председателя правления СК “VUSO” Ольга Кабанец.

В TAS Life отмечают, что у клиентов появилась большая заинтересованность услугами по страхованию жизни и здоровья.

«Структура продаж несколько изменилась в розничных каналах продаж. В этом сегменте до войны продажи добровольных и обязательных видов страхования были на одном уровне. С начала войны в портфеле продаж преобладают обязательные виды страхования – прежде всего ОСАГО, а вот продажи из КАСКО и имущественных видов страхования снизились более существенно», - рассказали в компании «Ведущая».

В целом представители страховых компаний отмечают, что их работе очень помог переход на дистанционную работу отработанный в период ковидного карантина – это дало возможность не останавливать продажи и пролонгации договоров даже в марте.

Большинство опрошенных УНН компаний продолжают инвестирование в развитие новых направлений страхования, несмотря на войну. Хотя и признают, что в некоторых случаях из-за закрытия предприятий, девальвации гривны, роста стоимости, в частности, услуг по ремонту авто или лечения, у некоторых компаний могут возникнуть проблемы с финансированием страховых выплат.

Украинские Национальные Новости

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