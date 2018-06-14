Підвищення акцизу в Естонії не привело до зниження споживання алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Підвищення акцизу на алкоголь в Естонії привело не до скорочення його споживання населенням, а лише спричинило зміну географії покупок. Про це заявила виконавчий директор Союзу виробників та імпортерів алкоголю Естонії Трійн Кутберг, передає УНН з посиланням на місцеве видання stolitsa.ee.
"Продажі на внутрішньому ринку впали на 23%, в той же час, загальний обсяг алкоголю, привезений жителями Естонії з-за кордону, за даними Інституту кон'юнктури, виріс на 225%. Ці показники свідчать про неприродні і драматичні зміни на ринку, вони ж відбиваються і на даних про споживання", - зазначила вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В "Укрспирті" попередили про негативні наслідки підвищення акцизів
Таким чином, нерозумна акцизна політика тільки оживила прикордонну торгівлю алкоголем, жодним чином не вплинувши при цьому на зниження споживання продукту, додала Кутберг.
"Загальне зростання споживання, викликане, головним чином, зростанням споживання пива, підтверджує тенденцію останніх років. Жителі Естонії, якщо судити за даними споживання абсолютного алкоголю, в першу чергу п'ють пиво. Важливо також відзначити, що так було і до підвищення акцизу, що відбулося влітку минулого року", - підкреслила Кутберг.
Як повідомляв УНН, за даними експертів, підвищення акцизів на алкогольні напої завжди призводить до розквіту нелегального сектора ринку. Люди не починають пити менше через підвищення цін на горілку або вино, а просто шукають якісному алкоголю дешевшу, неофіційну альтернативу. Таким чином бюджет будь-якої країни щорічно недоотримує мільйони доларів, а легальні виробники алкогольної продукції отримують збитки і скорочують виробництво якісного алкоголю.
В Україні ситуація аналогічна.
"Легальне виробництво спиртних напоїв падає. За підсумками 2017 роки ми констатували скорочення обсягів офіційної горілки мінімум на 20%. Якщо подивитися на проміжок часу в три роки, то обсяги виробництва горілки впали в півтора рази.
На цьому тлі у нас дорожчає спирт і останні шість років ростуть акцизи на алкогольну продукцію, які, в свою чергу, не дають ніякого позитивного фіскального ефекту.
Як результат, ринок почав просто йти в тінь. І, на жаль, ніхто так і не спробував зупинити цей процес комплексними урядовими рішеннями", - пояснила глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.