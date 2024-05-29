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Підтримує війну та допомагає армії рф: голова окупаційної регіональної національно-культурної автономії кримських татар отримав підозру

Київ • УНН

 • 18866 перегляди

Окупаційному голові регіональної національно-культурної автономії кримських татар у Криму загрожує до 12 років тюремного ув'язнення за співпрацю з росією, заперечення її збройної агресії проти України та підтримку російської армії.

Прокуратура автономії повідомила про підозру окупаційному голові громадської організації "Регіональна національно-культурна автономія кримських татар Республіки Крим". Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК та м.Севастополя, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру окупаційному голові громадської організації "Регіональна національно-культурна автономія кримських татар Республіки Крим". Йому інкриміновано:

  • колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України);
  • пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України);
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що у квітні 2022 року громадянин України виступив у одному із пропагандистських медіа на тему "присутності росії на світовій арені". Зокрема, він заперечував поширення суверенітету України на півострові та закликав іноземних лідерів до визнання окупованого Криму частиною рф. Надалі відеозапис розміщено на хостингу Ютуб,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що "активіст" у 2022 році в мережі Фейсбук опублікував відеозапис, де схвалював політичний режим країни-окупанта та розповідав про "підтримку кримськотатарським народом національного лідера рф та ініційованої ним "сво"".

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у висловлюваннях підозрюваного містяться виправдовування збройної агресії рф та підтримка рішень і дій її окупаційної адміністрації.

До того ж у 2022-2023 роках у соцмережі він публікував інформацію про збір та передачу "допомоги" окремим підрозділам держави-агресора, що беруть участь в бойових діях на території України. Зокрема, "810-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти" та добровольчому підрозділу із санкт-петербургу було передано тактичний одяг, матеріальні ресурси, комп’ютерну техніку тощо.

За вказані дії підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Прокуратури автономії повідомили про підозру окупаційній судді, яка причетна до депортації громадян України з Криму. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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