Поддерживает войну и помогает армии рф: глава оккупационной региональной национально-культурной автономии крымских татар получил подозрение

Прокуратура автономии сообщила о подозрении оккупационному председателю общественной организации "Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым". Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс служба прокуратуры АРК и г. Севастополя, пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии сообщено о подозрении оккупационному председателю общественной организации "Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым". Ему инкриминировано:

коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины);

пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины);

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в апреле 2022 года гражданин Украины выступил в одном из пропагандистских медиа на тему "присутствия россии на мировой арене". В частности, он отрицал распространение суверенитета Украины на полуострове и призвал иностранных лидеров к признанию оккупированного Крыма частью рф. В дальнейшем видеозапись размещена на хостинге Ютуб, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что" активист "в 2022 году в сети Фейсбук опубликовал видеозапись, где одобрял политический режим страны-оккупанта и рассказывал о "поддержке крымскотатарским народом национального лидера рф и инициированной им"сво"".

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в высказываниях подозреваемого содержатся оправдания вооруженной агрессии рф и поддержка решений и действий ее оккупационной администрации.

К тому же в 2022-2023 годах в соцсети он опубликовал информацию о сборе и передаче "помощи" отдельным подразделениям государства-агрессора, участвующим в боевых действиях на территории Украины. В частности," 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты " и добровольческому подразделению из санкт-Петербурга была передана тактическая одежда, материальные ресурсы, компьютерная техника и тому подобное.

За указанные действия подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Прокуратуры автономии сообщили о подозрении оккупационной судье, которая причастна к депортации граждан Украины из Крыма. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.