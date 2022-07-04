Українських військових із підрозділу “Ведмеді”, які обороняли Азовсталь, можуть стратити у “днр”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Підрозділ українських захисників “Ведмеді”, які обороняли завод у Маріуполі “Азовсталь”, можуть стратити у “днр”. Про це під час брифінгу заявила дружина командира загону Марина Кравцова, передає УНН.
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“З ворожих джерел відомо, що підрозділ “Ведмеді” перебуває окремо та вивезений у невідомому напрямку. Подальша доля мого чоловіка та інших бійців мені невідома. Я не знаю, де вони, який у них стан здоров’я, чи надають їм належну медичну допомогу. Є інформація, що справа підрозділу “Ведмеді” вже передана до суду “днр” і (їх може чекати - ред.) найвища міра покарання – це смертна кара”, – розповіла жінка.
Доповнення
7 червня головне управління розвідки МО України повідомило, що вдалося повернути тіла 210 військових. Більшість з них це військові з "Азовсталі".
28 червня у межах обміну з рф Україні повернули ще 46 тіл загиблих військових, серед них 21 захисник “Азовсталі”.