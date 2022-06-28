Україна повернула ще 46 тіл загиблих військових, серед них є захисники "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У межах обміну з рф Україні повернули ще 46 тіл загиблих військових, серед них 21 захисник “Азовсталі”. Про це в Telegram повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує УНН.
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"В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники "Азовсталі", – ідеться у повідомленні.
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Операцію провели за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Нагадаємо
21 червня в межах обміну з рф Україні повернули 35 тіл загиблих військових, серед них було 25 захисників Маріуполя.