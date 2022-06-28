Украина вернула еще 46 тел погибших военных, среди них есть защитники "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В рамках обмена с рф Украине вернули еще 46 тел погибших военных, среди них 21 защитник “Азовстали”. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, информирует УНН.
Цитата
"В Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники "Азовстали", – говорится в сообщении.
Детали
Операцию провели при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.
Напомним
21 июня в рамках обмена с рф Украине вернули 35 тел погибших военных, среди них было 25 защитников Мариуполя.