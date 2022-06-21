Україні повернули ще 35 тіл загиблих військових

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"В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників", – ідеться у повідомленні.

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У ГУР МО додали, що обмін відбувся за формулою 35 на 50. Серед військових, тіла яких повернули Україні, було 25 захисників Маріуполя.

Як зазначили, операцію провели за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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