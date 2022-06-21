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Україні повернули ще 35 тіл загиблих військових

Україні повернули ще 35 тіл загиблих військових

Київ • УНН

 • 190224 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні в межах обміну з рф Україні повернули 35 тіл загиблих військових, серед них 25 захисників Маріуполя. Про це повідомили Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та ГУР МО, інформує УНН.

Цитата

"В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У ГУР МО додали, що обмін відбувся за формулою 35 на 50. Серед військових, тіла яких повернули Україні, було 25 захисників Маріуполя.

Як зазначили, операцію провели за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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