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Украине вернули еще 35 тел погибших военных

Украине вернули еще 35 тел погибших военных

Киев • УНН

 • 190222 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сегодня в рамках обмена с рф Украине вернули 35 тел погибших военных, среди них 25 защитников Мариуполя. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает УНН.

Цитата

"В Запорожской области состоялась очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 35 своих защитников", – говорится в сообщении.

Детали

В ГУР МО добавили, что обмен состоялся по формуле 35 на 50. Среди военных, тела которых вернули Украине, было 25 защитников Мариуполя.

Как отметили, операцию провели при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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