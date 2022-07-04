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Украинских военных из подразделения "Медведи", которые обороняли Азовсталь, могут казнить в "днр"

Киев • УНН

 • 1090980 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Подразделение украинских защитников “Медведи”, которые обороняли завод в Мариуполе “Азовсталь”, могут казнить в “днр”. Об этом во время брифинга заявила супруга командира отряда Марина Кравцова, передает УНН.

Цитата

“Из вражеских источников известно, что подразделение “Медведи” находится отдельно и вывезено в неизвестном направлении. Дальнейшая судьба моего мужа и других бойцов мне неизвестна. Я не знаю, где они, какое у них состояние здоровья, оказывают ли им надлежащую медицинскую помощь. Есть информация, что дело подразделения “Медведи” уже передано в суд “днр” и (их может ждать – ред.) высшая мера наказания – это смертная казнь”, – рассказала женщина.

Дополнение

7 июня главное управление разведки МО Украины сообщило, что удалось вернуть тела 210 военных. Большинство из них это военные из "Азовстали".

28 июня в рамках обмена с рф Украине вернули еще 46 тел погибших военных, среди них 21 защитник “Азовстали”.

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