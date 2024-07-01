Підробив довіреність та продав 40 ділянок чужої землі – ріелтор, якого підозрюють у багатомільйонному шахрайстві, втік за кордон

У Київській області ріелтор, який допомагав підприємцю купувати та оформляти земельні ділянки, підробив від його імені довіреність та продав землі свого клієнта більш ніж на 30 мільйонів гривень. Факт підробки довіреності підтверджено усіма судовими інстанціями, включно з Верховним Судом. Ріелтору повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Він, щоб уникнути відповідальності виїхав за кордон, і звідти, в свою чергу, заявляє, що підприємець брав у нього гроші в борг, і тепер має повернути 50 мільйонів гривень, пише УНН.

У 2013 та 2016 роках один київський підприємець видав ріелтору Сергію Ляшкевичу дві довіреності на право від його імені купувати земельні ділянки, здійснювати їх реєстрацію та розподіл, змінювати цільове призначення, та представляти інтереси в органах влади по цих питаннях.

Протягом 2014-2018 років Ляшкевич купує для підприємця 40 земельних ділянок під Києвом.

Наприкінці листопада 2018 року чоловік з подивом дізнається, що ріелтор без його відома, і, не маючи на то жодних прав, всього лише за чотири дні того ж таки листопада продав усі 40 земельних ділянок одній людині за більш ніж 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці відкривають кримінальне провадження за фактом шахрайства, а підприємець звертаються до суду із позовом щодо повернення майна, і виграє.

В основу рішення Господарського суду Запорізької області, яке згодом було підтверджене Центральним апеляційним судом та Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду лягли висновки експертиз, якими встановлено, що другий примірник довіреності, на дублікат якої міститься посилання в договорах купівлі-продажу, є фактично підробленим, адже підтверджують, що для виготовлення такої довіреності використаний аркуш паперу, що вже містив підписи підприємця, а відтиск печатки приватного нотаріуса на ньому нанесений не в момент видачі довіреності (03.02.2016), а у період незаконного відчуження земельних ділянок.

Але перемогти в українських судах зовсім не означає домогтися справедливості. "Покупець" землю підприємцю не повертає. І це при тому, що підприємець вже визнаний потерпілою стороною у згаданому кримінальному провадженні. А правоохоронці 20 травня цього року оголосили про підозри рієлтору Сергію Ляшкевичу та нотаріусу Ірині Біккінеєвій у шахрайстві в особливо великих розмірах вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Здавалося би, все зрозуміло: є експертизи, рішення судів, підозри, але у справі стається несподіваний поворот: Ляшкевич, намагаючись вийти сухим з води, звертається до Києво-Святошинського районного суду із позовом про стягнення з підприємця 51 мільйона гривень. Ріелтор стверджує, що у серпні 2018 року чоловік позичив у нього на два місяці 31 мільйон гривень – суму майже ідентичну вартості 40 земельних ділянок, які фігурують в цій історії. За декілька років, нібито, набігли пеня, відсотки, додалися інфляційні втрати і сума так званого боргу зросла на 20 мільйонів.

У якості аргументу на свою користь Ляшкевич навіть демонструє боргову розписку, нібито, підписану своїм колишнім "бізнес-партнером".

Підприємець категорично заперечує, що позичав гроші у ріелтора. І сам факт того, що підписував якусь боргову розписку.

Схема із розпискою якось підозріло схожа на схему із фейковою довіреністю, через яку підприємець втратив 40 земельних ділянок. Та, безпосередньо цим моментом мають займатися правоохоронні органи.

Чоловік же тим часом намагається відбитися від непомірних фінансових претензій ріелтора в судах, позов якого передали на розгляд Господарську суду Харківської області.

Першу інстанцію підприємець знову виграв. Суд встановив, що у серпні 2018 року Ляшкевич не мав 31 мільйона гривень власних коштів, щоб дати їх у борг підприємцю. Це рішення вже підтвердив і Східний апеляційний господарський суд.

Очевидно, що це не крапка у цій історії. Зі сторони ріелтора ще будуть касації та інші спроби уникнути відповідальності.

Дивує й певна інертність правоохоронних органів, особливо на фоні того, що є чітке підтвердження експертизами факту підроблення довіреності на продаж земельних ділянок.

Більше того, за інформацією УНН, Ляшкевич, незважаючи на те, що є фігурантом кримінального провадження, зумів виїхати за кордон.

І яким чином йому вдалося це зробити, це теж питання…