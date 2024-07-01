Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

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Глава сельсовета утверждает, что "Kernel" и "Украинская молочная компания" присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой их обвиняли люди

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Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
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Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

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