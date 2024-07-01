Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

В Киевской области риэлтор, который помогал предпринимателю покупать и оформлять земельные участки, подделал от его имени доверенность и продал земли своего клиента более чем на 30 миллионов гривен. Факт подделки доверенности подтвержден всеми судебными инстанциями, включая Верховный Суд. Риэлтору сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах совершенного по предварительному сговору группой лиц. Он, чтобы избежать ответственности выехал за границу, и оттуда, в свою очередь, заявляет, что предприниматель брал у него деньги в долг, и теперь должен вернуть 50 миллионов гривен, пишет УНН.

В 2013 и 2016 годах один киевский предприниматель выдал риэлтору Сергею Ляшкевичу две доверенности на право от его имени покупать земельные участки, осуществлять их регистрацию и распределение, изменять целевое назначение, и представлять интересы в органах власти по этим вопросам.

В течение 2014-2018 годов Ляшкевич покупает для предпринимателя 40 земельных участков под Киевом.

В конце ноября 2018 года мужчина с удивлением узнает, что риэлтор без его ведома, и, не имея на то никаких прав, всего лишь за четыре дня того же ноября продал все 40 земельных участков одному человеку за более чем 30 миллионов гривен.

Правоохранители открывают уголовное производство по факту мошенничества, а предприниматель обращается в суд с иском о возврате имущества, и выигрывает.

В основу решения Хозяйственного суда Запорожской области, которое впоследствии было подтверждено Центральным апелляционным судом и Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда легли выводы экспертиз, которыми установлено, что второй экземпляр доверенности, на дубликат которой содержится ссылка в договорах купли-продажи, является фактически поддельным, ведь подтверждают, что для изготовления такой доверенности использован лист бумаги, который уже содержал подписи предпринимателя, а оттиск печати частного нотариуса на нем нанесен не в момент выдачи доверенности (03. 02.2016), а в период незаконного отчуждения земельных участков.

Но победить в украинских судах вовсе не означает добиться справедливости. "Покупатель" землю предпринимателю не возвращает. И это при том, что предприниматель уже признан потерпевшей стороной в упомянутом уголовном производстве. А правоохранители 20 мая этого года объявили о подозрениях риелтору Сергею Ляшкевичу и нотариусу Ирине Биккинеевой в мошенничестве в особо крупных размерах совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Казалось бы, все понятно: есть экспертизы, решения судов, подозрения, но в деле происходит неожиданный поворот: Ляшкевич, пытаясь выйти сухим из воды, обращается в Киево-Святошинский районный суд с иском о взыскании с предпринимателя 51 миллиона гривен. Риэлтор утверждает, что в августе 2018 года мужчина занял у него на два месяца 31 миллион гривен - сумму почти идентичную стоимости 40 земельных участков, которые фигурируют в этой истории. За несколько лет, якобы, набежали пеня, проценты, добавились инфляционные потери и сумма так называемого долга выросла на 20 миллионов.

В качестве аргумента в свою пользу Ляшкевич даже демонстрирует долговую расписку, якобы, подписанную своим бывшим "бизнес-партнером".

Предприниматель категорически отрицает, что занимал деньги у риэлтора. И сам факт того, что подписывал какую-то долговую расписку.

Схема с распиской как-то подозрительно похожа на схему с фейковой доверенностью, из-за которой предприниматель потерял 40 земельных участков. Но, непосредственно этим моментом должны заниматься правоохранительные органы.

Мужчина же тем временем пытается отбиться от непомерных финансовых претензий риелтора в судах, иск которого передали на рассмотрение Хозяйственного суда Харьковской области.

Первую инстанцию предприниматель снова выиграл. Суд установил, что в августе 2018 года Ляшкевич не имел 31 миллиона гривен собственных средств, чтобы дать их в долг предпринимателю. Это решение уже подтвердил и Восточный апелляционный хозяйственный суд.

Очевидно, что это не точка в этой истории. Со стороны риэлтора еще будут кассации и другие попытки избежать ответственности.

Удивляет и определенная инертность правоохранительных органов, особенно на фоне того, что есть четкое подтверждение экспертизами факта подделки доверенности на продажу земельных участков.

Более того, по информации УНН, Ляшкевич, несмотря на то, что является фигурантом уголовного производства, сумел выехать за границу.

И каким образом ему удалось это сделать, это тоже вопрос..