Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки визнав свою провину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Регіональний суд у болгарській Русе вирішив залишити під вартою підозрюваного у вбивстві журналістки Вікторії Маринової Северина Красімірова, який визнав свою провину. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOVA TV.
"Я не можу повірити, що я це зробив, вибачте, я винний", - сказав він.
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Відповідач також заявив, що прийме будь-яке засудження, навіть якщо це буде довічним ув'язненням.
Красиміров визнав, що до нападу на журналістку він вживав наркотики та алкоголь.
Тіло 30-річної телеведучої було знайдено 6 жовтня у місті Русе на півночі Болгарії. Слідство припускає, що на Марінову напали під час пробіжки, після чого її зґвалтували і задушили.
Северин К. був затриманий у ФРН три дні потому. Німецькі слідчі стверджують, що 20-річний підозрюваний вступив у суперечку з Маріновою, після чого вбив її і сховав тіло у кущах. Сам Северин К. заявив, що не мав наміру вбити Марінову, а також що не гвалтував її. У Софії стверджують, що мають у своєму розпорядженні достовірні докази вини підозрюваного. Йому загрожує довічне ув'язнення без права помилування.