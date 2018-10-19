Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки визнав свою провину

"Я не можу повірити, що я це зробив, вибачте, я винний", - сказав він.

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Відповідач також заявив, що прийме будь-яке засудження, навіть якщо це буде довічним ув'язненням.



Красиміров визнав, що до нападу на журналістку він вживав наркотики та алкоголь.



Тіло 30-річної телеведучої було знайдено 6 жовтня у місті Русе на півночі Болгарії. Слідство припускає, що на Марінову напали під час пробіжки, після чого її зґвалтували і задушили.



Северин К. був затриманий у ФРН три дні потому. Німецькі слідчі стверджують, що 20-річний підозрюваний вступив у суперечку з Маріновою, після чого вбив її і сховав тіло у кущах. Сам Северин К. заявив, що не мав наміру вбити Марінову, а також що не гвалтував її. У Софії стверджують, що мають у своєму розпорядженні достовірні докази вини підозрюваного. Йому загрожує довічне ув'язнення без права помилування.