Німеччина екстрадує підозрюваного у вбивстві журналістки до Болгарії

"Найближчим часом очікується екстрадиція обвинуваченого. Крім того під час допиту він заявив, що "не хотів вбивати журналістку", - сказано у заяві Вищого районного суду в Целле.

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Як повідомляв УНН, у Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової.

Нагадаємо, 9 жовтня болгарські ЗМІ повідомляли, що поліція болгарської Руси затримала іноземця за фактом можливої причетності до вбивства болгарської журналістки Вікторії Марінової. Чоловіка пізніше відпустили.



Тіло телеведучої було знайдене в суботу у важкодоступному районі у Русе, недалеко від річки Дунай. Молода жінка була побита і знівечена і, можливо, згвалтована, але визначить, чи так це, судова експертиза.