Германия экстрадирует подозреваемого в убийстве журналистки в Болгарию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Немецкий суд заявил в пятницу, что человек, который подозревается в изнасиловании и убийстве болгарской телевизионной журналистки Виктории Мариновой, будет экстрагированн в Болгарию в ближайшие дни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"В ближайшее время ожидается экстрадиция обвиняемого. Кроме того, во время допроса он заявил, что "не хотел убивать журналистку", - говорится в заявлении Высшего районного суда в Целле.
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Как сообщал УНН, в Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой.
Напомним, 9 октября болгарские СМИ сообщали, что полиция болгарской Русы задержала иностранца по факту возможной причастности к убийству болгарской журналистки Виктории Мариновой. Мужчину позже отпустили.
Тело телеведущей было найдено в субботу в труднодоступном районе в Русе, недалеко от реки Дунай. Молодая женщина была избита и изуродована и, возможно, изнасилована, но определит, это, судебная экспертиза.