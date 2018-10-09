Вбивство болгарської журналістки: поліція затримала іноземця

"Поліція перевіряє іноземця у зв’язку з вбивством Вікторії Марінової. Зараз його допитують", - сказано у повідомлені.

За попередньою інформацією видання "це українець, який має при собі румунський паспорт".

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Тіло телеведучої було знайдене в суботу у важкодоступному районі у Русе, недалеко від річки Дунай. Молода жінка була побита і знівечена і, можливо, згвалтована, але визначить, чи так це, судова експертиза, повідомляє видання.