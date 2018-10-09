Убийство болгарской журналистки: полиция задержала иностранца

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 8255 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 70761 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118011 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125961 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165580 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152121 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140165 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130317 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178634 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118291 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

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Актуальное
Убийство болгарской журналистки: полиция задержала иностранца

Убийство болгарской журналистки: полиция задержала иностранца

Киев  •  УНН

 • 10956 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Полиция болгарской Русы задержала иностранца по факту возможной причастности к убийству болгарской журналистки Виктории Маринова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Darik News.

"Полиция проверяет иностранца в связи с убийством Виктории Мариновой. Сейчас его допрашивают", - говорится в сообщении.

По предварительной информации издания "это украинец, имеющий при себе румынский паспорт".

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Тело телеведущей было найдено в субботу в труднодоступном районе в Русе, недалеко от реки Дунай. Молодая женщина была избита и изуродована и, возможно, изнасилована, но определит, это, судебная экспертиза, сообщает издание.

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