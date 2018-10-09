Убийство болгарской журналистки: полиция задержала иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Полиция болгарской Русы задержала иностранца по факту возможной причастности к убийству болгарской журналистки Виктории Маринова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Darik News.
"Полиция проверяет иностранца в связи с убийством Виктории Мариновой. Сейчас его допрашивают", - говорится в сообщении.
По предварительной информации издания "это украинец, имеющий при себе румынский паспорт".
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Тело телеведущей было найдено в субботу в труднодоступном районе в Русе, недалеко от реки Дунай. Молодая женщина была избита и изуродована и, возможно, изнасилована, но определит, это, судебная экспертиза, сообщает издание.