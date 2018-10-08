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У Болгарії відбудеться бдіння у пам'ять про вбиту журналістку

У Болгарії відбудеться бдіння у пам'ять про вбиту журналістку

Київ • УНН

 • 8602 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Софії заплановано бдіння у пам'ять про вбиту у Болгарії 30-річну журналістку і телеведучу Вікторію Марінову з міста Русе на півночі країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання Topnovini.

Воно пройде о 18:30 за місцевим часом на площі Света Неделя (Святої Неділі) у самому центрі столиці Болгарії біля однойменного храму.

Тіло телеведучої було знайдене в суботу у важкодоступному районі у Русе, недалеко від річки Дунай. Молода жінка була побита і знівечена і, можливо, згвалтована, але визначить, чи так це, судова експертиза, повідомляє видання.

Як повідомляється, передбачається, що вбивство не пов'язане з роботою журналістки. Поки поліція заявляє, що вони розглядають усі версії, але ця не належить до найбільш вірогідних.

Тим часом за злочин ще нікого не затримували. На місці були проведені два огляди і допитані свідки. Було призначено кілька експертиз.

Як повідомляв УНН, поліція знайшла жіночий тулуб без рук, ніг і голови у Копенгагені на узбережжі острова Амагер. Пізніше підтвердилося, що знайдено тіло жінки у воді на півдні від Копенгагена належить журналістці Кім Валль.

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