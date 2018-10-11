Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки зізнався - ЗМІ

"Він зізнався, що зробив це. Він каже, що був п’яним. Він сказав, що нічого не пам'ятає", - сказала жінка.

Вона також додала, що раніше її сина було визнано розумово відсталим, він приймав таблетки, але останнім часом жінка перестала їх йому давати.

Крім Северина у неї ще семеро дітей.

"У такому стані (в якому Северин був під час скоєння злочину – ред.), так само як його брат і сестра (які мають такий же діагноз – ред.) не думали, що вони роблять", - сказала вона.

Крім того Nova повідомляє, що сьогодні має бути прийняте рішення щодо екстрадиції підозрюваного у вбивстві з Німеччини до Болгарії.

Як повідомляв УНН, у Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової.

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, болгарські ЗМІ повідомляли, що поліція болгарської Руси затримала іноземця за фактом можливої причетності до вбивства болгарської журналістки Вікторії Марінової. Чоловіка пізніше відпустили.



Тіло телеведучої було знайдене в суботу у важкодоступному районі у Русе, недалеко від річки Дунай. Молода жінка була побита і знівечена і, можливо, згвалтована, але визначить, чи так це, судова експертиза, повідомляє видання.