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Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки зізнався - ЗМІ

Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки зізнався - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Громадянин Болгарії Северин Красіміров, якого раніше затримали та арештували у Німеччині, зізнався в тому, що вбив журналістку Вікторію Марінову у болгарському місті Русе. Про це розповіла його мати у коментарі болгарському телеканалу Nova, передає УНН.

"Він зізнався, що зробив це. Він каже, що був п’яним. Він сказав, що нічого не пам'ятає", - сказала жінка.

Вона також додала, що раніше її сина було визнано розумово відсталим, він приймав таблетки, але останнім часом жінка перестала їх йому давати.

Крім Северина у неї ще семеро дітей.

"У такому стані (в якому Северин був під час скоєння злочину – ред.), так само як його брат і сестра (які мають такий же діагноз – ред.) не думали, що вони роблять", - сказала вона.

Крім того Nova повідомляє, що сьогодні має бути прийняте рішення щодо екстрадиції підозрюваного у вбивстві з Німеччини до Болгарії.

Як повідомляв УНН, у Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової.

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, болгарські ЗМІ повідомляли, що поліція болгарської Руси затримала іноземця за фактом можливої причетності до вбивства болгарської журналістки Вікторії Марінової. Чоловіка пізніше відпустили. 

Тіло телеведучої було знайдене в суботу у важкодоступному районі у Русе, недалеко від річки Дунай. Молода жінка була побита і знівечена і, можливо, згвалтована, але визначить, чи так це, судова експертиза, повідомляє видання.

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