Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки признался - СМИ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Гражданин Болгарии Северин Красимиров, которого ранее задержали и арестовали в Германии, признался в том, что убил журналистку Викторию Маринову в болгарском городе Русе. Об этом рассказала его мать в комментарии болгарскому телеканалу Nova, передает УНН.

"Он признался, что сделал это. Он говорит, что был пьян. Он сказал, что ничего не помнит", - сказала женщина.

Она также добавила, что ранее ее сына было признано умственно отсталым, он принимал таблетки, но в последнее время женщина перестала их ему давать.

Кроме Северина у нее еще семеро детей.

"В таком состоянии (в котором Северин был во время совершения преступления - ред.), так же как его брат и сестра (которые имеют такой же диагноз - ред.) не думали, что они делают", - сказала она.

Кроме того Nova сообщает, что сегодня должно быть принято решение об экстрадиции подозреваемого в убийстве из Германии в Болгарию.

Как сообщал УНН, в Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Маринова.

Напомним, вчера, 9 октября, болгарские СМИ сообщали, что полиция болгарской Руси задержала иностранца по факту возможной причастности к убийству болгарской журналистки Виктории Мариновой. Мужчину позже отпустили.

Тело телеведущей  было найдено в субботу в труднодоступном районе в Русе, недалеко от реки Дунай. Молодая женщина была избита и изуродована и, возможно, изнасилована, но определит, это, судебная экспертиза, сообщает издание.

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