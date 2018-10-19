Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки признал свою вину

"Я не могу поверить, что я это сделал, простите, я виноват", - сказал он.

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Ответчик также заявил, что примет любой приговор, даже если это будет пожизненным заключением.



Красимиров признал, что до нападения на журналистку он употреблял наркотики и алкоголь.



Тело 30-летней телеведущей было Найдены 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие предполагает, что на Маринову напали во время пробежки, после чего ее изнасиловали и задушили.



Северин К. был задержан в ФРГ три дня спустя. Немецкие следователи утверждают, что 20-летний подозреваемый вступил в спор с Мариновой, после чего убил ее и спрятал тело в кустах. Сам Северин К. заявил, что не намерен был убить Маринову, а также не насиловал ее. В Софии утверждают, что располагают достоверными доказательствами вины подозреваемого. Ему грозит пожизненное заключение без права помилования.