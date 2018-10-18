Німеччина екстрадувала до Болгарії підозрюваного у вбивстві журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Ймовірний вбивця болгарської журналістки Вікторії Марінової у середу був екстрадований Німеччиною до Софії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
Інформацію про висилку підозрюваного у злочині, як повідомляється, підтвердила представниця міністерства юстиції Болгарії.
Раніше підозрюваний, якого називають Северин К., був затриманий у німецькому місті Штаді, за 50 кілометрах від Гамбурга. Северин К. переховувався у Штаді у своїх родичів.
Тіло 30-річної телеведучої було знайдено 6 жовтня у місті Русе на півночі Болгарії. Слідство припускає, що на Марінову напали під час пробіжки, після чого її згвалтували і задушили.
Северин К. був затриманий у ФРН три дні потому. Німецькі слідчі стверджують, що 20-річний підозрюваний вступив у суперечку з Маріновою, після чого вбив її і сховав тіло у кущах. Сам Северин К. заявив, що не мав наміру вбити Марінову, а також що не гвалтував її. У Софії стверджують, що мають у своєму розпорядженні достовірні докази вини підозрюваного. Йому загрожує довічне ув'язнення без права помилування.