Германия экстрадировала в Болгарию подозреваемого в убийстве журналистки

Информацию о высылке подозреваемого в преступлении, как сообщается, подтвердила представительница министерства юстиции Болгарии.

Ранее подозреваемый, которого называют Северин К., был задержан в немецком городе Штаде, что в 50 километрах от Гамбурга. Северин К. скрывался в Штаде у своих родственников.

Тело 30-летней телеведущей было найдено 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие предполагает, что Маринова подверглась нападению во время пробежки, после чего ее изнасиловали и задушили.

Северин К. был задержан в ФРГ три дня спустя. Немецкие следователи утверждают, что 20-летний подозреваемый вступил в спор с Мариновой, после чего убил ее и спрятал тело в кустах. Сам Северин К. заявил, что не имел намерения убить Маринову, а также что не насиловал ее. В Софии утверждают, что располагают достоверными доказательствами вины подозреваемого. Ему грозит пожизненное заключение без права помилования.