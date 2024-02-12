Підозрюваний у вбивстві заступника мера Нікополя планував вбити інших чиновників міста - поліція
Київ • УНН
Поліція повідомила, що підозрюваний у вбивстві заступника мера Нікополя планував аналогічні злочини по відношенню до інших міських чиновників.
Підозрюваний у вбивстві заступника міського голови Нікополя планував аналогічні злочини по відношенню до інших посадовців міста. Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, 33-річний місцевий мешканець, виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадових осіб м. Нікополь
Наразі цю інформацію перевіряють в рамках кримінального провадження.
Нагадаємо
Поліцейські затримали 33-річного чоловіка за підозрою у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Підозрюваний переховувався у орендованій квартирі.
Як відомо, 8 лютого був розстріляний автомобіль Віталія Журавльова. Тіло 59-річного заступника міського голови було знайдено на місці злочину.
Підозрюваний протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину. В той день, озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника.
Вбивство заступника міського голови Нікополя: у міськраді офіційно підтвердили смерть Віталія Журавльова08.02.24, 16:06 • 109426 переглядiв