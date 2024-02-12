Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал убить других чиновников города - полиция

Подозреваемый в убийстве заместителя городского головы Никополя планировал аналогичные преступления в отношении других должностных лиц города. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает УНН.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, 33-летний местный житель, вынашивал намерение совершения аналогичных преступлений в отношении других должностных лиц г. Никополь. Никополь - написали полицейские.

Сейчас эту информацию проверяют в рамках уголовного производства.

Напомним,

Полицейские задержали 33-летнего мужчину по подозрению в убийстве заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева. Подозреваемый скрывался в арендованной квартире.

Как известно, 8 февраля был расстрелян автомобиль Виталия Журавлева. Тело 59-летнего заместителя городского головы было найдено на месте преступления.

Подозреваемый в течение четырех месяцев готовился к совершению преступления. В тот день, вооружившись и установив маршрут передвижения, он ждал заместителя мэра. Когда автомобиль жертвы подъехал ближе, фигурант совершил более 20 выстрелов из автоматического оружия и бросил в автомобиль гранату, что привело к возгоранию автомобиля и гибели чиновника.

Убийство заместителя городского головы Никополя: в городском совете официально подтвердили смерть Виталия Журавлева