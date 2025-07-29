Підозрілий предмет перевірили, метро "Либідська" відновила роботу - КМДА

У Києві станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі. Сторонній предмет перевірили й він загрози не становить. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Деталі

Станція метро "Либідська" працює на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі. Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить - йдеться в повідомленні.

В КМДА закликали інформувати працівників на станції або поліції у разі виявлення забутих на станції речей (сумок, пакетів, коробок тощо) – самостійно розглядати вміст небезпечно.

Доповнення

На станції метро "Либідська" у Києві було виявлено підозрілий предмет. Внаслідок цього робота станції була тимчасово призупинена.

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