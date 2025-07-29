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Подозрительный предмет проверили, метро "Лыбедская" возобновила работу - КГГА

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Станция метро "Лыбедская" в Киеве возобновила работу в обычном режиме после проверки постороннего предмета, который не представлял угрозы. Ранее работа станции была временно приостановлена из-за обнаружения подозрительного объекта.

Подозрительный предмет проверили, метро "Лыбедская" возобновила работу - КГГА

В Киеве станция метро "Лыбедская" работает в обычном режиме. Посторонний предмет проверили и он угрозы не представляет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Станция метро "Лыбедская" работает на вход и выход. Поезда курсируют в обычном режиме. Посторонний предмет проверили – он угрозы не представляет

- говорится в сообщении.

В КГГА призвали информировать работников на станции или полицию в случае обнаружения забытых на станции вещей (сумок, пакетов, коробок и т.д.) – самостоятельно рассматривать содержимое опасно.

Дополнение

На станции метро "Лыбедская" в Киеве был обнаружен подозрительный предмет. В результате работа станции была временно приостановлена.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКиевПроисшествия
Киевская городская государственная администрация
Киев
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