Подозрительный предмет проверили, метро "Лыбедская" возобновила работу - КГГА
Киев • УНН
Станция метро "Лыбедская" в Киеве возобновила работу в обычном режиме после проверки постороннего предмета, который не представлял угрозы. Ранее работа станции была временно приостановлена из-за обнаружения подозрительного объекта.
В Киеве станция метро "Лыбедская" работает в обычном режиме. Посторонний предмет проверили и он угрозы не представляет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Детали
Станция метро "Лыбедская" работает на вход и выход. Поезда курсируют в обычном режиме. Посторонний предмет проверили – он угрозы не представляет
В КГГА призвали информировать работников на станции или полицию в случае обнаружения забытых на станции вещей (сумок, пакетов, коробок и т.д.) – самостоятельно рассматривать содержимое опасно.
Дополнение
На станции метро "Лыбедская" в Киеве был обнаружен подозрительный предмет. В результате работа станции была временно приостановлена.
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