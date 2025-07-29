Метро "Либідська" у Києві тимчасово закрили через підозрілий предмет - КМДА

На станції метро "Либідська" у Києві було виявлено підозрілий предмет. Внаслідок цього робота станції була тимчасово призупинена, пише УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Деталі

"На станції метро "Либідська" виявили підозрілий предмет. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Поїзди слідують без зупинки повз станцію "Либідська"", - говориться у повідомленні.

Також в КМДА повідомили, що на місце викликали вибухотехнічну групу. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

Доповнення

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про призначення додаткових експертиз у справі про підтоплення столичного метрополітену. Це дозволить отримати нові докази та оцінити дії посадових осіб, які призвели до надзвичайної ситуації.