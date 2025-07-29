Метро "Лыбедская" в Киеве временно закрыли из-за подозрительного предмета - КГГА

На станции метро "Лыбедская" в Киеве был обнаружен подозрительный предмет. В результате этого работа станции была временно приостановлена, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

"На станции метро "Лыбедская" обнаружили подозрительный предмет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Лыбедская"", - говорится в сообщении.

Также в КГГА сообщили, что на место вызвали взрывотехническую группу. О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.

Дополнение

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о назначении дополнительных экспертиз по делу о подтоплении столичного метрополитена. Это позволит получить новые доказательства и оценить действия должностных лиц, которые привели к чрезвычайной ситуации.