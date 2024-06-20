Підліток отримав удар струму, залізши на вантажний вагон під Одесою
Київ • УНН
13-річний підліток отримав численні електричні опіки тулуба та кінцівок 2-3 ступенів після того, як на станції Одеса-Східна заліз на вантажний вагон і отримав удар струмом.
Підліток травмувався на залізниці в Одеському районі, вилізши на вагон та отримавши удар струмом, поліцейські встановлюють обставини інциденту, повідомили у четвер в ГУНП в Одеській області, пише УНН.
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Про подію, яка сталася сьогодні на залізничній станції "Одеса-Східна", до поліції повідомив черговий станції.
Попередньо поліцейські встановили, що 13-річний хлопець виліз на вантажний вагон та отримав ураження електрострумом. Підлітка у шоковому стані виявили робітники, які неподалік ремонтували електронні лінії. Вони за допомогою драбини зняли його з вагона та передали працівникам викликаної на місце швидкої медичної допомоги.
Хлопця госпіталізували до лікарні з множинними електричними опіками 2-3 ступеня тулуба та кінцівок.
Поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.
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