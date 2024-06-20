13-летний подросток получил многочисленные электрические ожоги туловища и конечностей 2-3 ступеней после того, как на станции Одесса-Восточная залез на грузовой вагон и получил удар током.
Подросток травмировался на железной дороге в Одесском районе, взобравшись на вагон и получив удар током, полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, сообщили в четверг в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.
Детали
О происшествии, которое произошло сегодня на железнодорожной станции "Одесса-Восточная", в полицию сообщил дежурный станции.
Предварительно полицейские установили, что 13-летний парень вылез на грузовой вагон и получил поражение электротоком. Подростка в шоковом состоянии обнаружили рабочие, которые неподалеку ремонтировали электронные линии. Они с помощью лестницы сняли его с вагона и передали работникам вызванной на место скорой медицинской помощи.
Парня госпитализировали в больницу с множественными электрическими ожогами 2-3 степени туловища и конечностей.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет предоставлена правовая квалификация.
Играл с другом возле железной дороги и забрался на вагон: под Киевом 11-летнего мальчика поразило током17 апреля 2024, 15:09 • 16925 просмотров