Подросток травмировался на железной дороге в Одесском районе, взобравшись на вагон и получив удар током, полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, сообщили в четверг в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

О происшествии, которое произошло сегодня на железнодорожной станции "Одесса-Восточная", в полицию сообщил дежурный станции.

Предварительно полицейские установили, что 13-летний парень вылез на грузовой вагон и получил поражение электротоком. Подростка в шоковом состоянии обнаружили рабочие, которые неподалеку ремонтировали электронные линии. Они с помощью лестницы сняли его с вагона и передали работникам вызванной на место скорой медицинской помощи.

Парня госпитализировали в больницу с множественными электрическими ожогами 2-3 степени туловища и конечностей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет предоставлена правовая квалификация.

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