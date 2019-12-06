Підготувати угоду про мир між Україною та РФ можливо за рік – Зеркаль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Підготувати угоду про мир між Україною та Росією можливо за рік, але тільки в разі виконання умов. Таку думку колишній заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль сказала в етері ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.
“На саму угоду (про досягнення миру — ред) можна вийти за рік. На реінтеграцію — за 5-10 років”, — сказала Зеркаль.
Зокрема, Зеркаль відзначила, що дуже мала ймовірність того, що нинішнє російське керівництво готове змінити агресивну політику.
Як повідомляв УНН, на думку Зеркаль українська сторона на Нормандських переговорах має відштовхуватися від того, що в Україні відбувається міжнародний конфлікт.
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Нагадаємо, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.