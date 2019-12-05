Зеркаль дала поради щодо позиції України на саміті в Нормандії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зеркаль порадила на Нормандському саміті виходити з того, що в Україні міжнародний конфлікт. Про це колишній заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль сказала в етері ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.
“Я б порадила звернутися до висновків Міжнародного кримінального суду (в переговорах по розв’язанню конфлікту — ред), який визначає, що в Україні триває міжнародний конфлікт, тому угода має бути між Україною та Росією”, — сказала Зеркаль.
Вона підкреслила, що угода з Росією має передбачувати відповідність за порушення такого договору.
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Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.