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Зеркаль дала поради щодо позиції України на саміті в Нормандії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зеркаль порадила на Нормандському саміті виходити з того, що в Україні міжнародний конфлікт. Про це колишній заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль сказала в етері ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.

“Я б порадила звернутися до висновків Міжнародного кримінального суду (в переговорах по розв’язанню конфлікту — ред), який визначає, що в Україні триває міжнародний конфлікт, тому угода має бути між Україною та Росією”, — сказала Зеркаль.

Вона підкреслила, що угода з Росією має передбачувати відповідність за порушення такого договору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеркаль: Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіа-активність

Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

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