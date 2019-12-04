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Зеркаль: Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіа-активність

Зеркаль: Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіа-активність

Київ • УНН

 • 16073 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Помічник Президента України Андрій Єрмак у вересні рекомендував заступниці міністра закордонних справ України Олені Зеркаль "припинити медіа-активність". Про це Зеркаль розповіла в ефірі Радіо НВ, передає УНН.

"Ми говорили (з Єрмаком – ред.) з приводу останніх моїх інтерв’ю, і він наполегливо рекомендував припинити мою медіа-активність. Це стосувалось загального підходу, і я потім більше 2 місяців не коментувала, оскільки ми ще обговорювали, що необхідно якось коментувати в дусі і руслі того, як вони бачать розвиток подій", - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що не отримувала жодних настанов від Офісу Президента щодо того, як має коментувати, тож уникала будь-яких коментарів з вересня і до рішення Міжнародного Суду ООН у справі "Україна проти Росії" в Гаазі 8 листопада.
Зі слів дипломата, для неї було важливо завершити всі справи, "не створювати жодної напруги, аби не ризикувати результатми".

На питання про те, чи настанова Єрмака стосувалась лише справи щодо замороження військової допомоги США для України, Зеркаль відповіла "ні".

"У мене були коментарі щодо зовнішньої політики, були коментарі, в яких я давала оцінку тому, як відбувається звільнення наших полонених. Це був широкий спектр питань, які взагалі не стосувались військової допомоги… Це було на початку вересня, перед щорічною Ялтинською конференцією", - додала вона.

Нагадаємо, напередодні заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у коментарі для матеріалу журналіста The New York Times Ендрю Крамера повідомила, що у Києві знали про замороження військової допомоги Україні адміністрацією Трампа.

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