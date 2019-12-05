Зеркаль дала советы касательно позиций Украины на саммите в Нормандии

“Я бы посоветовала обратиться к выводам Международного уголовного суда (в переговорах по разрешению конфликта — ред), который определяет, что в Украине продолжается международный конфликт, поэтому соглашение должно быть между Украиной и Россией”, — сказала Зеркаль.

Она подчеркнула, что соглашение с Россией должно предусматривать соответствие за нарушение такого договора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеркаль: Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа-активность

Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.