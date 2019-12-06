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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 68222 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Подготовить соглашение о мире между Украиной и РФ возможно через год - Зеркаль

Подготовить соглашение о мире между Украиной и РФ возможно через год - Зеркаль

Киев  •  УНН

 • 11452 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Подготовить соглашение о мире между Украиной и Россией возможно через год, но только в случае выполнения условий. Такое мнение бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сказала в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“На само соглашение (о достижении мира — ред) можно выйти за год. На реинтеграцию — за 5-10 лет”, — сказала Зеркаль.

В частности, Зеркаль отметила, что очень мала вероятность того, что нынешнее российское руководство готово изменить агрессивную политику.

Как сообщал УНН, по мнению Зеркаль украинская сторона на Нормандских переговорах должно отталкиваться от того, что в Украине проходит международный конфликт.

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Напомним, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинские Национальные Новости

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