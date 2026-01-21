Під суд піде офіцер із Сумщини, який катував підлеглих солдатів - ДБР

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
10:55 • 2186 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 1318 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 8848 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 29107 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 50339 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 44838 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 71912 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40064 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 60997 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 27035 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали пораненняVideo21 січня, 01:20 • 15363 перегляди
Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії21 січня, 03:33 • 5128 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 14478 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 11876 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 12316 перегляди
Публікації
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 2210 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 38226 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 71925 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 61006 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 54062 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 12105 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 18984 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 25014 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 25838 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 32698 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian

Під суд піде офіцер із Сумщини, який катував підлеглих солдатів - ДБР

Київ • УНН

 • 28 перегляди

ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо заступника командира батальйону із Сумської області, який катував солдатів. Офіцер систематично знущався з підлеглих, імітував розстріл та стріляв у стопу.

Під суд піде офіцер із Сумщини, який катував підлеглих солдатів - ДБР

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо заступника командира батальйону, який катував солдатів. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника командира одного з батальйонів, який дислокувався в Сумській області. Обвинувальний акт скерували до суду

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, офіцер систематично знущався з підлеглих та застосовував до них жорстоке насильство.

Протиправні дії розпочалися після того, як двоє військовослужбовців записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої той погрожував їм розстрілом у разі відмови виконувати його вказівки. Згодом один із солдатів оприлюднив цей запис у соціальній мережі.

Після публікації відео заступник командира батальйону почав цілеспрямовано переслідувати авторів запису. Щоб змусити їх видалити відео і публічно вибачитися, він вишикував двох потерпілих, дістав табельний пістолет і здійснив п’ять пострілів — під ноги та над головами військових, імітуючи розстріл.

Після цього офіцер жорстоко побив солдатів військовим шоломом, завдаючи ударів по голові та тулубу. Внаслідок побиття в одного з потерпілих розірвався меніск, а сам шолом деформувався.

Оскільки відео з мережі не видалили, обвинувачений ще більше загострив тиск. Він наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як нібито самоскалічення.

Крім того, слідство встановило ще один епізод насильства. Маючи робочий конфлікт з іншим заступником командира батальйону, перед службовою нарадою обвинувачений вдарив його в голову, спричинивши тілесні ушкодження.

Офіцеру інкримінують катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади військовою службовою особою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Намагався вбити ножем українського військового: у Запоріжжі затримали агента спецслужб рф21.01.26, 10:32 • 2206 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Соціальна мережа
Сумська область
Україна