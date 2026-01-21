Под суд пойдет офицер из Сумщины, который пытал подчиненных солдат - ГБР

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира батальона, который пытал солдат. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира одного из батальонов, который дислоцировался в Сумской области. Обвинительный акт направили в суд - говорится в сообщении.

По данным следствия, офицер систематически издевался над подчиненными и применял к ним жестокое насилие.

Противоправные действия начались после того, как двое военнослужащих записали на мобильный телефон разговор с командиром, во время которого тот угрожал им расстрелом в случае отказа выполнять его указания. Впоследствии один из солдат обнародовал эту запись в социальной сети.

После публикации видео заместитель командира батальона начал целенаправленно преследовать авторов записи. Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух потерпевших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов — под ноги и над головами военных, имитируя расстрел.

После этого офицер жестоко избил солдат военным шлемом, нанося удары по голове и туловищу. В результате избиения у одного из потерпевших разорвался мениск, а сам шлем деформировался.

Поскольку видео из сети не удалили, обвиняемый еще больше усилил давление. Он приказал принести автомат, расстрелял мобильный телефон, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из потерпевших. После этого офицер дал указание оформить ранение как якобы самокалечение.

Кроме того, следствие установило еще один эпизод насилия. Имея рабочий конфликт с другим заместителем командира батальона, перед служебным совещанием обвиняемый ударил его в голову, причинив телесные повреждения.

Офицеру инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе.

