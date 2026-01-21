Под суд пойдет офицер из Сумщины, который пытал подчиненных солдат - ГБР

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
10:55 • 5168 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 3726 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 10629 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 30350 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 51501 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 45477 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 73246 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40287 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 61959 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27105 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ: информация о захвате Новоплатоновки на Харьковщине – очередной фейк РФVideo21 января, 01:56 • 4312 просмотра
Науседа: спор по Гренландии затмевает войну в Украине и играет на руку россии21 января, 03:33 • 6750 просмотра
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой21 января, 04:33 • 15371 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 13296 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT08:33 • 13259 просмотра
публикации
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 5172 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 39107 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 73247 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 61961 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 54885 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Испания
Реклама
УНН Lite
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 13458 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 19574 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 25582 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 26399 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 33286 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Социальная сеть
Шахед-136

Под суд пойдет офицер из Сумщины, который пытал подчиненных солдат - ГБР

Киев • УНН

 • 972 просмотра

ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира батальона из Сумской области, который пытал солдат. Офицер систематически издевался над подчиненными, имитировал расстрел и стрелял в стопу.

Под суд пойдет офицер из Сумщины, который пытал подчиненных солдат - ГБР

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира батальона, который пытал солдат. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира одного из батальонов, который дислоцировался в Сумской области. Обвинительный акт направили в суд

- говорится в сообщении.

По данным следствия, офицер систематически издевался над подчиненными и применял к ним жестокое насилие.

Противоправные действия начались после того, как двое военнослужащих записали на мобильный телефон разговор с командиром, во время которого тот угрожал им расстрелом в случае отказа выполнять его указания. Впоследствии один из солдат обнародовал эту запись в социальной сети.

После публикации видео заместитель командира батальона начал целенаправленно преследовать авторов записи. Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух потерпевших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов — под ноги и над головами военных, имитируя расстрел.

После этого офицер жестоко избил солдат военным шлемом, нанося удары по голове и туловищу. В результате избиения у одного из потерпевших разорвался мениск, а сам шлем деформировался.

Поскольку видео из сети не удалили, обвиняемый еще больше усилил давление. Он приказал принести автомат, расстрелял мобильный телефон, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из потерпевших. После этого офицер дал указание оформить ранение как якобы самокалечение.

Кроме того, следствие установило еще один эпизод насилия. Имея рабочий конфликт с другим заместителем командира батальона, перед служебным совещанием обвиняемый ударил его в голову, причинив телесные повреждения.

Офицеру инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе.

Пытался убить ножом украинского военного: в Запорожье задержали агента спецслужб рф21.01.26, 10:32 • 2340 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Сумская область
Украина