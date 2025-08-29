Під Геленджиком після атаки безпілотника горить ліс за кілометр від виноробні путіна
Київ • УНН
Пожежа поблизу Геленджика, що виникла після атаки безпілотника, охопила понад 40 гектарів лісу. Вогонь загрожує виноробні, яку пов'язують з російським диктатором.
У ніч на четвер, 28 серпня, у Краснодарському краї рф дронова атака спричинила пожежу поблизу виноробні, яку пов’язують з російським диктатором владіміром путіним. Про це повідомляє Insider, пише УНН.
Деталі
Губернатор краснодарського краю вєніамін кондратьєв повідомив про пожежу в лісовому масиві поблизу Геленджика. За його словами, станом на 28 серпня вогонь поширився на понад 30 га.
За даними агентства Insider, пожежа зайнялася внаслідок падіння уламків безпілотника. Зазначимо, тоді російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 18 БпЛА над Краснодарським краєм.
Вогонь поширився в районі села Крініца під Геленджиком. Загоряння відбулося всього за 10 км від палацу Владіміра Путіна на мисі Ідокопас, а ще одне загоряння сталося менш ніж на кілометр від виноробні "Крініца" яку пов’язують з владіміром путіним.
За даними російських ЗМІ, вогонь міг наблизитися до резиденції путіна на відстань до 3 км. Станом на 29 серпня площа загоряння становить 41,5 га. До гасіння пожежі залучили понад 300 людей, 80 одиниць техніки, вертоліт та літак.
Зазначається, що виноробня путіна згадувалася під назвою "Старий Прованс" – саме для неї закуповували дизайнерські меблі та позолочені туалетні йоршики з Італії.
