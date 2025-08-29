$41.260.06
12:28 • 3828 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 6358 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 12758 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 29862 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 28515 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 43570 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 66258 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 62195 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 145254 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 71485 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Під Геленджиком після атаки безпілотника горить ліс за кілометр від виноробні путіна

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Пожежа поблизу Геленджика, що виникла після атаки безпілотника, охопила понад 40 гектарів лісу. Вогонь загрожує виноробні, яку пов'язують з російським диктатором.

Під Геленджиком після атаки безпілотника горить ліс за кілометр від виноробні путіна

У ніч на четвер, 28 серпня, у Краснодарському краї рф дронова атака спричинила пожежу поблизу виноробні, яку пов’язують з російським диктатором владіміром путіним. Про це повідомляє Insider, пише УНН.

Деталі

Губернатор краснодарського краю вєніамін кондратьєв повідомив про пожежу в лісовому масиві поблизу Геленджика. За його словами, станом на 28 серпня вогонь поширився на понад 30 га.

За даними агентства Insider, пожежа зайнялася внаслідок падіння уламків безпілотника. Зазначимо, тоді російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 18 БпЛА над Краснодарським краєм.

Вогонь поширився в районі села Крініца під Геленджиком. Загоряння відбулося всього за 10 км від палацу Владіміра Путіна на мисі Ідокопас, а ще одне загоряння сталося менш ніж на кілометр від виноробні "Крініца" яку пов’язують з владіміром путіним.

За даними російських ЗМІ, вогонь міг наблизитися до резиденції путіна на відстань до 3 км. Станом на 29 серпня площа загоряння становить 41,5 га. До гасіння пожежі залучили понад 300 людей, 80 одиниць техніки, вертоліт та літак.

Зазначається, що виноробня путіна згадувалася під назвою "Старий Прованс" – саме для неї закуповували дизайнерські меблі та позолочені туалетні йоршики з Італії.

Генштаб підтвердив ураження на брянщині об’єкта, що забезпечує армію рф нафтопродуктами29.08.25, 13:18 • 1906 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Володимир Путін
Італія